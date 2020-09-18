Европарламент откажется признавать Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси после окончания его каденции 5 ноября этого года.

Об этом в пятницу, 18 сентября, информирует Reuters.

"Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны", - говорится в заявлении парламента.

В свою очередь литовский центристский депутат Европарламента Петрас Аустревичюс, который является главным идеологом политики давления Евросоюза на белорусские власти, заявил, что ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, "который подразумевает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко".

Стоит отметить, что хоть решение Европарламента и не является юридически безусловным, однако оно имеет политический вес и может повлиять на то, как ЕС инвестирует в Беларусь или оказывает ей финансовую поддержку.

Напомним, в четверг, 17 сентября, Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси. Документ подразумевает, что евродепутаты не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси и поддерживают введение против него санкций. А Координационный совет оппозиции назван временным представителем белорусского народа. За документ проголосовали 574 парламентария, 37 высказались против, 82 воздержались.

Тем временем спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин недавно предупредила о возможности появления "очередного железного занавеса" в Европе. Ее заявление связано с решением действующего президента республики Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении границы с Украиной.