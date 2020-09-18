Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на то, что Ассанж расскажет, кто стоит за взломом электронной почты национального комитета Демократической партии.

Об этом со ссылкой на адвоката Ассанжа сообщает TACC.

По ее словам, данное предложение было выдвинуто бывшим членом Палаты представителей Конгресса США Даной Рорабакером и неким помощником Чарльзом Джонсоном, который имел связи с предвыборным штабом Трампа.

"Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования", - сказала Робинсон.

Напомним, летом в 2016 году - за несколько месяцев до президентских выборов в США - на сайте WikiLeaks опубликовали тысячи писем Нацкомитета Демократической партии США. Считается, что к этому причастна РФ, которая таким образом способствовала избранию Трампа президентом США.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.

В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позже шведские органы юстиции прекратили расследование в отношении основателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года из-за неявки основателя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого прятался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Трамп уже предлагал Ассанжу помилование за опровержение участия РФ во взломе серверов демократов

Также мы писали, что глава МВД Британии подписал решение о выдаче в США журналиста Ассанжа.

Между тем информировали, что в Швеции закрыли дело против Ассанжа.