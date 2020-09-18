Против пятого президента Украины Петра Порошенко открыто 58 уголовных дел. Такую цифру назвал адвокат бывшего главы государства Илья Новиков, сообщает РИА Новости.

"У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел", - сказал Новиков.

Ранее другой адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что Служба безопасности Украины 4 сентября возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента. новые производства открыты по различным статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Присвоение имущества", "Вмешательство в работу ЭВМ и компьютерных сетей".

Также мы сообщали, что суд обязал Офис генпрокурора начать новое расследование против Порошенко из-за "Кузни на Рыбальском".