В четверг, 17 сентября, в Киеве двое злоумышленников зарезали своего знакомого ради мобильного телефона, стоимостью 15 тысяч гривен. Правоохранителям удалось раскрыть преступление всего в течение нескольких часов.

Об этом в пятницу, 18 сентября, информирует пресс-служба столичной полиции.

Так, 17 сентября около 10:00 полицейские получили сообщение об обнаружении тела мужчины возле водоема в районе "Академгородка". На месте происшествия стражи порядка обнаружили окровавленный труп с перерезанным горлом и множественными ножевыми ранениями по всему телу.

"При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сообщается, что в течение трех часов правоохранителям удалось установить причастных к убийству. Для задержания злоумышленников пришлось привлечь полицейский спецназ. Преступниками оказались уроженцы Херсонской и Днепропетровской областей, 1990 и 1989 годов рождения. По месту их жительства правоохранители изъяли вещественные доказательства, вещи их жертвы и другие предметы.

Досудебное следствие установило, что мужчины пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес и напоили его снотворным, чтобы завладеть его мобильным телефонов. Однако лекарство не подействовало и преступники жестоко расправились с жертвой. Гаджет подельники сдали в ломбард и получили за него 15 тысяч гривен.

Правоохранители открыли дело по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения.

Видео: YouTube/ Полиция

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