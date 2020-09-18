В пятницу, 18 сентября, в день Рош ха-Шана, в Умани к могиле духовного лидера хасидов цадика Нахмана на машинах пропускают только местных жителей, по предъявлению прописки на улице Пушкина. Или же по спецпропускам от еврейской общины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Журналистам "Страны" въезд полиция не разрешила. Но уточнила, что к могиле Рабби Нахмана можно пройти пешком. Кроме того, сотрудник полиции сообщил, что в этом году к могиле прибыло до 2 тысяч хасидов. Тогда как в прошлом году в Умани отмечали еврейский новый год 38 тысяч паломников.

Также полицейский сообщил "Стране", что в Умани по решению городской власти установлено всего восемь блок-постов, которые кольцом со всех сторон окружают подъезды к могиле Рабби Нахмана. Впрочем, по его словам, блок-посты около синагоги устанавливают каждый год накануне Рош ха-Шана.

"Просто в этом году усилен контроль из-за коронавируса", - уточнил он.

А по словам другого полицейского, в этом году здесь нет 2000 хасидов. "Максимум несколько сотен", - говорит он.

К журналистам-женщинам в еврейском квартале (на улице Пушкина, где расположена могила Нахмана - Ред.) обязательно приставляют полицейского для сопровождения - в целях безопасности. Согласно вере хасидов, в Рош ха-Шана им нельзя ни смотреть, ни разговаривать с женщинами. Полицейский нужен в сопровождении для избежания конфликтов с еврейской обширной. Журналистку "Страны" к могиле Рабби Нахмана также сопровождает сотрудник Нацполиции.

Улицы вокруг могилы практически пустые. По словам сотрудника полиции Евгения, который сопровождает "Страну", обычно в дни празднования Рош ха-Шана здесь плотная толпа.

"Как на рынке - не протолкнуться. Все поют, танцуют. Есть бесплатная столовая, где хасидов кормят", - сообщил он.

Журналисту "Страны" удалось зайти в синагогу. Внутри - максимум до 100 человек. Люди спокойно молятся, некоторые поют в стороне. Дистанцию не соблюдают, часть людей в масках, часть - без. Утром в синагоге была служба. А вечером на улице Пушкина запланированы массовые гуляния с алкоголем, сообщили "Стране" верующие.

Напомним, из-за коронавируса Украина отказалась впускать в страну хасидов, Израиль решение поддержал.

Также мы писали о том, что около тысячи хасидов с песнями и плясками готовились к встрече Рош ха-Шана у границы с Украиной.