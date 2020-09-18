В пятницу, 18 сентября, задержали группу хасидов, которые пытались прорваться на территорию Украины на празднование Рош ха-Шана, не смотря на запрет. Некоторые из них пытались въехать через Венгрию, а еще один на польской границе выдавал себя за украинца.

Об сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничники с сожалением констатируют, что несмотря на неоднократные разъяснения о запрете въезда иностранцам, паломники не оставляют попыток пересечь границу.

Группу таких нарушителей выявили и задержали на Закарпатье, а еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей.

По данным Госпогранслужбы, в ночь на 18 сентября оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с полицейскими остановили "Мерседес", которым двое украинцев перевозили от госграницы семь паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двоих человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии.

В настоящее время, все задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. О задержании также проинформирована смежная сторона.

Украинцам же за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины грозит тюремный срок - до девяти лет.

Кроме того, как сообщается, на Львовщине в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который пытался выдать себя за украинца. Он также направлялся в Украину ночью. При контроле человек предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1 985 года рождения, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви. Этот мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на три года.

Кроме этого по информации, поступившей от румынских пограничников, 17 сентября они прекратили две попытки нарушения границы. В целом они задержали десять граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину.

Напомним, сегодня мы сообщали, что более 500 хасидов, которые направлялись в Украину на празднование еврейского нового через белорусско-украинскую границу покидают нейтральную полосу и возвращаются обратно в Беларусь.

После чего появилась информация, что хасиды начали массово покидать пункт пропуска "Новая Гута", По данным Гомельской погрангруппы, на границе оставалось около 150 человек.

Также мы писали, что у четырех рвущихся в Украину хасидов на границе обнаружили коронавирус.