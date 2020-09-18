Кандидар в мэры Днепра от "Слуги народа" - главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко намерен снять свою кандидатуру с выборов.

Об этом сообщил "Стране" источник в Офисе президента.

"Он уже не хочет. Замены пока нет. Максим Бужанский уже не пойдет, поскольку не согласится быть затычкой", - сообщил источник.

По словам источника, еще три заявленных ранее кандидата в мэры от "Слуги народа" могут отозвать свои кандидатуры в ближайшем будущем. Причиной этого называют бессмысленность участия в гонке на фоне высоких шансов конкурентов и, главное, отсутствие финансирования.

"Кандидатам по сути не дали ничего кроме флага. Началась кампания. Они начали портить отношения с местной властью, их мочат в СМИ, они тратят свои деньги. А ради чего? Чтобы проиграть да еще и по уши в грязи оказаться? Такая перспектива далеко не всех устраивает", - рассказал источник.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО анонсировали "сложный" подсчет голосов на выборах. ОПЗЖ обвинила власти в подготовке фальсификаций.

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