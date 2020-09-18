Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого доставили в клинику "Шарите" для лечения Covid-19, потратил 5,87 млн гривен на медицинские услуги и перелет в Берлин.

Соответствующие декларации о существенном изменении имущественного состояния обнародованы в Едином реестре.

Так, 16 сентября Геннадий Кернес потратил 1 миллион 748 тысяч 137 гривен на "специализированные авиационные транспортные услуги". Еще 4 миллиона 124 тысяч 665 гривен он заплатил за медицинские услуги.

Напомним, 15 сентября стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое.

В ночь с 16 на 17 сентября Кернеса на немецком лайнере Bombardier Challenger 604, который ранее использовался для перевозки Навального, доставили из Харькова в Берлин.