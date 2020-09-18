Президент Владимир Зеленский поздравил евреев в Украине с еврейским Новым годом Рош-ха-Шаном.

Текст поздравления обнародовала пресс-служба Офиса главы государства в своем Telegram-канале.

"Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош ха-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю нового 5 781 года. "Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовного настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", - говорится в сообщении.

Также он напомнил, почему в этом году Украина ограничила въезд хасидов в страну для празднования Нового года. "Для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника. Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества", - добавил президент.

Глава государства выразил надежду, что празднование в следующем году состоится с соблюдением всех традиций, вернувшись к прежнему образу жизни.

"Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни. Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года!", - подытожил он.

Напоним, сегодня отмечают еврейский новый год Рош ха-Шана. "Страна" подробно рассказывала о традициях этого праздника.

Также мы показывали видео, на котором около тысячи хасидов с песнями и плясками начали готовиться к встрече Рош ха-Шана.