Белорусская оппозиция требует от властей "прекратить насилие в отношении мирных граждан", освободить политзаключенных и допустить в страну спецдокладчика ООН и таким образом не нарушать международное право.

Такое заявление сделала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в видеообращении к Совету по правам человека в ООН, передает "Интерфакс".

"Я еще раз отмечаю наше желание вести диалог с властями и найти мирное решение кризиса, который затронул нашу страну", - заверила она.

Представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы заявили, что СПЧ ООН нарушил формат проведения срочных дебатов. В частности, они просили не показывать видеообращение Тихановской. Представители западных стран не усмотрели в этом никаких нарушений, и запись была показана.

Ранее "Страна" писала о том, что Тихановская завела официальную страницу в Instagram, где назвалась президентом Светой.

Также мы сообщали, что Тихановская гарантирует личную безопасность Бацьки и "даже больше" в случае его отставки.