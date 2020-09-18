Впервые за 26 лет побит мировой рекорд советского и украинского спортсмена Сергея Бубки.

20-летний шведский спортсмен Арман Дюплантис вчера смог прыгнуть с шестом на 6 метров 15 сантиметров, на один сантиметр перекрыв рекорд Бубки.

И пока новую звезду уже поздравляют в соцсетях, "Страна" вспомнила о достижении нашего земляка, которого никто в мире до вчерашнего дня перекрыть не мог.

Да, собственно, Бубка и остался непобежденным: рекорд был побит, когда наш спортсмен уже давно закончил карьеру легкоатлета.

Как Бубка поставил свой рекорд

Сергей Бубка до своего супер-рекорда уже был всемирно изветным спортсменом из Советского Союза. Родился он в Луганске, но жил и учился в Донецке. Сергей из простой семьи: его отец военный, мать - медсестра.

В столице Донбасса он сделал и первые шаги на ниве спорта, поступив в детскую спортшколу.

Еще 19-летним он дебютировал на соревнованиях в Братиславе. Это была первая золотая медаль спортсмена и взятые им 5,89 м. Только в 1984 году установил аж семь мировых рекордов. Его принципиальной позицией было поднимать планку рекорда на небольшую высоту. И каждый год сантиметр за сантиметром он достигал все новых вершин.

По мнению первого тренера Бубки - Виталия Петрова, все дело в характере Сергея.

"Он на редкость спокойный, невозмутимый парень. Но далеко не флегматичный может пробежать стометровку с мастерским результатом. Обладает к тому же огромной взрывной силой, а это условие для шестовика обязательно. У Сергея самый высокий, как мы говорим, "хват" в мире - он держит шест на уровне, превышающем пять метров над поверхностью дорожки. А это по плечу только людям недюжинно сильным", - рассказывал о Бубке его первый тренер Виталий Петров.

По мнению Петрова, еще один козырь атлета - смелость: "Правда, это тоже обязательное качество для прыгуна с шестом, но Бубка - он просто отчаянный. Не раз под ним ломались эти синтетические "катапульты". Ломались с громовым треском, и спортсмен, делая в воздухе сальто, летел на поролоновые подушки. Обычно такой оборот дела надолго выводит атлетов из душевного равновесия. А Сергею хоть бы что: сказывается волевой характер. И еще одно качество своего ученика я отношу к тем, которыми должен обладать настоящий чемпион, - общительность, дружелюбие, веселый, оптимистичный нрав. В этом отношении Бубка, как мне кажется, идеален. Быстро сходится с людьми, умея брать у них все лучшее. Сергея спросили вскоре после установления мирового рекорда: "Ну, а когда будет все же шесть метров?" Он ответил: "Мы с тренером планируем такой прыжок на 1986 год…"

Однако феноменальная высота в 6 метров покорилась ему раньше - в 1985 году в Париже, когда спортсмену исполнилось 22 года. Он вошел в историю как первый шестовик, покоривший такую планку. Не исключено, что этому способствовал мощный моральный подъем - за четыре дня до соревнований у легкоатлета родился первенец, которого назвали Виталием.

Сергей Бубка с женой и сыновьями - Сергеем и Виталием. 1994 год. Фото: Александр Стринадко

Со временем Сергей получил звание заслуженного мастера спорта. За всю спортивную карьеру выше этой отметки ему удалось прыгнуть 45 раз.

Но свой главный мировой рекорд уроженец Луганска установил в 1994 году на открытом стадионе в итальянском Сестриере, когда ему было 30 лет. Это был 35-й мировой рекорд на счету Бубки - 6 метров 14 сантиметров.

В качестве приза на престижных соревнованиях украинец получил спортивный автомобиль "Феррари" стоимостью 120 тысяч долларов, а за каждый рекорд ему платили около 1500 рублей.

Тренер легкоатлета Евгений Волобуев оценивал потенциал спортсмена всегда высоко и говорил, что Сергей может взять высоту 6 метров 40 сантиментров.

Эти слова отчасти подтверждают соревнования в Токио в 1991 году, когда Бубка прыгнул на высоту 5 метров 95 сантиметров. Но японцы рассчитали при помощи компьютера, что реальная высота была 6 метров 37 сантиметров.

Украинский спортсмен остается единственным легкоатлетом, победившим на шести чемпионатах мира подряд с 1983 по 1997 год включительно.

Еще будучи действующим спортсменом Сергей Бубка основал в Донецке "Клуб Сергея Бубки", который проводит международный турнир "Звезды шеста". На этом турнире он лично установил три мировых рекорда.

Бубка взял высоту в 6,15 метров в Донецке в 1993 году, ему было 30 лет

Ему при жизни установили памятник в Донецке возле спорткомплекса "Олимпийский".

Бубке всегда удавалось быть первым, о нем нередко говорили, как о человеке-легенде, который опередил время. Так, имя Бубки внесено в Книгу рекордов Гиннеса как обладателя самого большого количества мировых рекордов (в частности у него 13 самых высоких прыжков в истории и легкой атлетики).

Достижения Сергея Бубки значимы для Украины не только с точки зрения спорта. Именно благодаря его таланту о нашей стране стали узнавать во всем мире. Это было еще до Чернобыля и задолго до успехов боксеров Кличко и футболиста Андрея Шевченко.

После ухода из спорта

После окончания спортивной карьеры Бубка в 2013 году боролся за пост президента Международного олимпийского комитета, но проиграл выборы немцу Томасу Баху. Сейчас он занимает пост председателя Национального Олимпийского комитета Украины, является вице-президентом Ассоциации Всемирных игр мастеров (IAAF).

Сергей Бубка побывал и депутатом, и бизнесменом. Он состоял в Партии регионов и был советником президента Виктора Януковича. Также владел "Родовид-банком", который рухнул после экономического кризиса 2008 года и был национализирован.

Как перекрыли рекорд Бубки

Рекорд, превышающий всего на сантиметр предыдущий, - 6,15 метров - был установлен 17 сентября на открытой площадке в Риме на этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летним шведским спортсменом Арманом Дюплантисом.

Известно, что шведский легкоатлет долго шел к этому рекорду, а впервые попробовал прыжки в возрасте трех лет, когда шестом ему служила швабра.

"Мировой рекорд - наконец-то! Это так круто. Я так сильно хотел преодолеть эти 6,15 м. Все продолжали говорить об этом, это было большим "грузом" на моем плече, и я чувствую, что должен был сделать это, чтобы люди перестали задавать мне этот вопрос. Когда я это сделал, это было больше облегчением, чем радостью", - поделился впечатлениями спортсмен.

Дюплантис побил рекорд Бубки в Риме 17 сентября. Фото: twitter.com/Diamond_League

20-летний шестовик является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Дохе, в его активе золото на первенстве Европы-2018. Арман стал самым молодым чемпионом мира в этом виде за всю историю, опередив помимо украинского Сергея Бубки россиянина Тимура Моргунова и рекордсмена мира француза Рено Лавилленьи.

Казалось, что рекорд 6 метров 14 сантиметров будет за Бубкой навечно, но после 26 лет его результат перешел в руки молодому поколению.

Он лично поздравил Дюплантиса на своей странице в Twitter, назвав его результат "потрясающим" и порадовавшись за его родителей.

"Поздравляю с побитием моего рекорда! Потрясающий результат!" – написал он на своей странице в соцсети. "Рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И рад легкой атлетике и спорту в целом, что у нас такая яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!" – напутствовал прославленный спортсмен.