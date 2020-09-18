Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев подал жалобу на приговор актеру, которому суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы пишет "Интерфакс".

"Защитник просит назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет и назначенное наказание считать условным", - сказано в сообщении.

То есть новый адвокат Ефремова просит суд пересмотреть приговор и применить к Михаилу Ефремову наказание ниже низшего предела и условный срок. Ранее жалобу на приговор подал и адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого Ефремов отказался.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру театра и кино 56-летнему Михаилу Ефремову. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек - Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей (немногим менее 300 тысяч грн - Ред.) штрафа в пользу старшего сына Захарова.