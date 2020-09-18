Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин предупредила о возможности появления "очередного железного занавеса" в Европе. Ее заявление связано с решением действующего президента республики Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении границы с Украиной.

Об этом она заявила в Женеве во время срочных дебатов относительно ситуации с правами человека в республике, в пятницу, 18 сентября, пишет Reuters.

Так, Марин описала "катастрофическую" ситуацию в Беларуси. "Не позволяйте очередному железному занавесу опуститься на европейский континент", - сказала Марин.

Ее выступление несколько раз прерывалось возражениями российской, белорусской и других делегаций, которые призывали прекратить трансляцию.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла недружественное постановление по отношению к Лукашенко в связи с ситуацией в Беларуси. Она осудила выборы в республике и поддержала санкции ЕС.

Также мы писали, что главы МИД Украины, Литвы и Польши встретятся в Киеве, чтобы обсудить Беларусь.