В Высшем Антикоррупционном суде сегодня 18 сентября прошло заседание, на котором хотели избрать меру пресечения народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают в получении взятки в 200 тысяч долларов. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Уточняется, что сам Юрченко не приехал на заседание. Есть информация, что он делает тест на коронавирус. Из-за неявки фигуранта уголовного дела суд перенес заседание на 15:00 понедельника, 21 сентября.

Кстати, Юрченко сдал тест не из-за симптомов заболевания, а из-за того, что контактировал с больными Covid-19. Поэтому ждёт результатов теста в самоизоляции.

Напомним, народного депутата хотят взять под стражу с альтернативой внесения залога в размере 6,5 миллионов гривен.

Как рассказывала "Страна", Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах.

Мы подробно описывали, что вообще известно об очередном "зашкварившемся" "слуге народа".

Также мы писали, что Юрченко допросили по делу о взятке и вручили ходатайство о заключении под стражу.