В январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года общий пассажиропоток через аэропорты Украины сократился на 63,3% до 5,895 млн человек.

Об этом говорится в оперативной информации Государственной авиационной службы.

А в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 64% - до 5,218 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-августе текущего года украинские авиакомпании обслужили 3,105 млн чел, что на 66,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 2,772 млн чел. (сокращение на 67,2% в том же сравнении).

При этом за восемь месяцев 2020 года украинские авиакомпании выполнили 28,3 тыс. коммерческих рейсов (сокращение - на 59,2%), в т. ч. международных 0 22,7 тыс. (на 61%).

Напомним, в апреле пассажиропоток на границе Украины побил исторический минимум - рубежи страны пересекли около 7 000 человек.

Также мы писали, как за месяц в аэропорту "Борисполь" пассажиропоток увеличился в 7 раз.