18 сентября в Москве и Московской области начали досрочно включать отопление. По словам местных жителей, в некоторых квартирах сегодня уже тепло.

К такой мере российские власти прибегли для сохранения стабильной эпидситуации, из-за опасений коронавируса и простудных заболеваний.

Днем ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в этом году отопительный сезон начнется раньше обычного. Причина - "чтобы москвичи лучше себя чувствовали, не замерзали и не болели".

А потому власти Москвы и Подмосковья решили, что не будут не соблюдать стандартную процедуру - включать батареи, когда температура воздуха на улице несколько дней держится на уровне 8 градусов тепла и ниже.

Обычно в Москве и области запускают отопление в последних числах сентября - в начале октября. Соответственно, "досрочно" в данном случае означает на две недели раньше.

В последние дни в российском столичном регионе похолодало. В четверг, 17 сентября, был мощный ураган. Сегодня днем в Москве температура воздуха такая же, как и в Киеве - плюс 12 градусов.

На следующей неделе максимальная температура в Москве днем - плюс 22 градуса, в Киеве - плюс 26 градусов.

Когда в Украине начнется отопительный сезон власти пока не сообщали. Однако 16 сентября Виталий Кличко заявил, Киев готов начать отопительный сезон раньше.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", – сказал он.

Кличко добавил, что специалисты "Киевтеплоэнерго" готовы помочь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединениям – они могут осмотреть исправность оборудования и систем, чтобы все смогли вовремя вступить в отопительный сезон

"Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", – заявил мэр.

В 2019 году отопительный сезон в Киеве начался 25 октября - это был самый поздний старт за последние 10 лет.

Как украинцы будут платить за газ в отопительном сезоне 2020-2021 читайте в материале "Страны".