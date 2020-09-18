После заявления депутата Европарламента о том, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за назначения главы САП, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что безвиз не отменят.

Об этом он заявил в ходе заседания Верховной Рады 18 сентября, видео премьер обнародовал в Telegram-канале.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС, Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживаемся всех процедур, которые прописаны законодательством Украины. Дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс - все вместе, всем обществом, парламентом", - сказал Шмыгаль.

Напомним, вчера Рада поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также "Страна" писала о том, что Офис президента пытается продвинуть на должность главы САП своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, который ориентируется на западные структуры.

Поэтому после принятия Радой упомянутого проекта постановления одна из евродепутатов заявила, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу САП.