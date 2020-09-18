Рвавшиеся в Украину со стороны Беларуси хасиды сегодня массово покидают пункт пропуска "Новая Гута", По данным Гомельской погрангруппы, на границе остается около 150 человек. Об этом пишет TUT.BY.

Уточняется, что так и не попавшие в Украину на могилу цадика Нахмана хасиды собрались в обратный путь в пятницу, 18 сентября, утром. Они возвращаются в Беларусь.

По данным издания, с украинской стороны, из Умани, застрявшим на границе хасидам перестали поставлять кошерную еду. Сегодня к паломникам приезжали дипломаты из посольства Израиля в Беларуси. О чем посол Алон Шогам разговаривал с паломниками, неизвестно.

МЧС уже убирает в пункте пропуска теплые палатки, свой лагерь через пару часов планирует свернуть и Красный Крест. Хасиды покидают границу на автобусах и такси. Очевидцы говорят, что у пункта пропуска сейчас образовалась пробка из машин.

Часть паломников планируют ехать в Гомель, часть - в Пинск. Некоторым удалось приобрести билеты на самолет, и они полетят домой. Известно, что в Гомеле хасиды заселяются в городские гостиницы, а также снимают агроусадьбы и квартиры.

Напомним, что застрявшие на границе хасиды до последнего надеялись попасть в Украину. Праздник Рош ха-Шана (еврейский новый год), который они стремятся встретить у могилы своего духовного лидера цадика Нахмана в Умани, начинается сегодня вечером.

Ранее "Страна" писала о том, что застрявшие в Беларуси хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили в Умань.

Также мы сообщали, что у четырех рвущихся в Украину хасидов на границе обнаружили коронавирус.