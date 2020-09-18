Центральное бюро расследований Польши разоблачило нелегальное производство сигарет. Задержаны 16 человек, среди них 12 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального следственного бюро полиции Польши.

Нелегальная фабрика располагалась в Великопольском воеводстве Польши. Правоохранители обнаружили 5,8 млн штук сигарет, около 1,7 млн тонн табачной смеси и несколько поддонов с полупродуктами. Стоимость арестованного товара составляет 6,5 млн злотых (1,7 млн долларов).

Были произведены обыски на более чем десяти объектах, всего было задержано 16 человек, в том числе 12 граждан Украины. Также было изъято около миллиона злотых наличными, 3 автомобиля, в том числе грузовик для перевозки сигарет за пределы Польши.

Напомним, на Закарпатье пограничник помогал перебрасывать контрабандные сигареты катапультой через границу.

Также мы писали, что из Беларуси в Украину пытались ввезти рекордную партию контрабандных сигарет стоимостью 7 млн гривен.