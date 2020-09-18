Более 100 сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) Украины заражается коронавирусом каждый день. За минувшие сутки у правоохранителей зафиксировано 98 новых случаев заболевания Covid-19.

Об этом со ссылкой на заместителя министра МВД Антона Геращенко сообщает пресс-служба ведомства.

"В период пандемии правоохранители, как и врачи, оказались на передовой борьбы с коронавирсуной инфекцией. Кроме обеспечения карантинных мероприятий, они продолжают выполнять свою повседневную работу. Ежедневно у более чем 100 правоохранителей МВД выявляют Covid-19", - говорится в сообщении.

Все эти сотрудники, которые непосредственно работали на улицах, выезжали на места преступлений, работали с гражданами и имели повышенную вероятность заразиться коронавирусом.

"У нас на сегодняшний день из 345 000 сотрудников МВД уже более 4 000 заболевших коронавирусом", - добавил Геращенко.

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