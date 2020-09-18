В Умани возле могилы духовного лидера хасидов цадика Нахмана установлены сразу два блокпоста. Один - на подъезде, а второй непосредственно возле могилы. На месте дежурит полиция, сотрудники Нацгвардии и медики в спецкостюмах. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Полиция осматривает багаж и личные вещи тех, кто хочет проехать на улицу Пушкина в Умани. Всем въезжающим машинам также проводят дезинфекцию колес и дверных ручек дезинфицирующим раствором.

К месту паломничества небольшими группами подходят хасиды в национальной одежде.

Напомним, что с вечера пятницы, 18 сентября, отмечается еврейский новый год Рош-ха-Шана. В этом году он продлится до вечера 20 сентября. В Умань ежегодно приезжают тысячи хасидов, чтобы побывать на могиле иудейского святого (цадика) Нахмана. Он основал брацлавский хасидизм и жил в Украине. "Страна" подробно рассказывала о традициях этого праздника.

Ранее "Страна" писала о том, что около тысячи хасидов с песнями и плясками начали готовиться к встрече Рош ха-Шана у границы с Украиной.

Также мы сообщали, что у четырех рвущихся в Украину хасидов на границе обнаружили коронавирус.