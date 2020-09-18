В Киеве сотрудники полиции задержали хулигана, который с ножом напал на журналиста BBC NEWS Виталия Червоненко возле памятника Ватутину. Нападение произошло вчера днем, 17 сентября, в самом центре Киева.

По информации наших источников в правоохранительных органах, к наряду полиции на площади Конституции обратился журналист BBC NEWS Виталий Червоненко и сообщил, что ему угрожал ножом неизвестный мужчина. Корреспондент указал приметы агрессивного незнакомца.

Полиция по "горячим следам" задержала указанного гражданина. У него действительно при поверхностной проверке был выявлен нож. Для выяснения обстоятельств нападавший был доставлен в Печерское отделение полиции и там уже выяснилось, что это некий Александр Гаврильченко, 1976 года рождения и который находится в розыске по инициативе Голосеевского управления полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.136 УК Украины - Непредоставление помощи потерпевшему, находившемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшим смерть потерпевшего. За это ему уже грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

По поводу нападения на журналиста заведено уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.296 УК Украины - Хулиганство ,санкция статьи за совершение этого уголовного проступка предусматривает достаточно мягкое наказание - штраф либо максимально до 5 лет ограничения свободы.

Неофициально наши собеседники в полиции говорят, что журналист отказался писать заявление о преступлении против него, поэтому и квалифицировали это происшествие по "хулиганке", а не по специальной норме - ст.345 - 1 УК Украины - Угрозы журналисту в связи с его законной профессиональной деятельностью.

Однако возникает вопрос - почему все-таки действия злоумышленника не квалифицировали в таком случае по ч.4 ст.296 УК Украины -Хулиганство, совершенное с помощью заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Это тяжкое преступление, а не проступок. Ведь нож у него был при себе и в этом случае ему грозило бы до 7 лет реального лишения свободы.

Ранее мы писали, что в начала года против журналистов в Украине 49 раз применяли силу.

Также сообщали о пожаре в родительском доме журналиста Дмитрия Васильца. По официальной версии причиной пожара послужило короткой замыкание, но журналист сомневается в этом. Он заявил, что ждет расследования и реакции Офиса президента.