Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую литовский парламент признал избранным лидером Беларуси, заявила, что слова Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой - "новый уровень отрыва от реальности".

Об этом сказано в заявлении Тихановской, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов - в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ - это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи - наши друзья. Все белорусы - один народ", - сказано в заявлении.

Напомним, 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что вынужден закрыть границу с Польшей и Литвой и усилить - с Украиной.

Впрочем, по данным МИД Литвы, движение через границу с Беларусью после этого происходило в обычном порядке.

Также мы писали, что после заявлений Лукашенко, по данным Госпогранслужбы Украины, ситуация на белорусско-украинской границе не изменилась.