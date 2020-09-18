Александр Юрченко. Фото с сайта Укринформ
Александр Юрченко. Фото с сайта Укринформ

В пятницу, 18 сентября, Высший антикоррупционный суд должен был избирать меру пресечения народному депутату Александру Юрченко (представлял "Слугу народа"). Об этом ходатайствовали прокурор САП и детективы НАБУ. Начало заседания - в 13:00. 

Юрченко подозревается в вымогательстве взятки в размере 200 тысяч долларов. Эти деньги, по версии следствия, он хотел получить за подачу и лоббирование поправок в законопроект. Они были призваны снизить тариф на электроэнергию для компаний, связанных с переработкой мусора. Детально об этом деле рассказывается в материале "Страны"

Накануне Александру Юрченко было вручено подозрение. По данным "Страны", обвинение будет просить для нардепа содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 6,5 миллионов гривен. 

Хронология сегодняшнего судебного заседания предельно короткая. В 13:26 процесс начался. В 13:38 - завершился и был перенесен на 21 сентября. Обоснование - Юрченко отправился сдавать тест на коронавирус. 

Хроника заседания суда по Юрченко

13:38 Заседание перенесли на 21 сентября в 15:00. Причина - в связи с отсуствием Юрченко. 

13:26 Началось заседание по избрании меры пресечения депутату Александру Юрченко, сообщает корреспондент "Страны". 

Сам Юрченко не приехал на заседание. Сказали, что он делает тест на COVID 19.

суд по делу Юрченко

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