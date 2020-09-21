Предлагаем гороскоп с 21 по 27 сентября. Эта неделя будет благоприятной для целеустремленных, уверенных в себе и обязательных людей, которые не берутся за новые дела до тех пор, пока не закончат все старые. Если вы привыкли с совестью браться за начинания, старайтесь также обдумывать свои шаги, чтобы избежать досадных ошибок, вас тоже ждет успех. Говорите откровенно о своих чувствах и мыслях, тогда окружающие отнесутся к ним с пониманием.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овны на этой неделе смогут завершить один из своих проектов, который никак не получался раньше. Конечно, это может даться вам не без труда. Для разрешения многих задач нужны будут финансовые возможности. К концу недели вы можете ощутить себя уставшими и вымотанными. Восполнить силы поможет внутренний настрой.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам предстоит волнительная неделя. Звезды предостерегают не вмешиваться в процессы, которые вас не касаются и не ехать туда, где вас не ждут. В противном случае вы совершите непоправимые ошибки, о которых будете жалеть. Старайтесь не бежать впереди паровоза и доверять исключительно интуиции.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе у Близнецов сработает предпринимательская жилка, резко захочется что-то изменить и исправить в своей жизни. Это касается как работы, так и личных отношений. Первый успех подарит вам стимул и уверенность двигаться дальше.

Рак (22.06 - 22.07)

Такое ощущение, что Раки все никак не могут собраться с мыслями и силами, перекладывая ответственность своей нереализованности на внешние обстоятельства: экономический кризис, пандемию или невезение. Возможно, все дело в необоснованной лени, которая мешает устремляться вперед и тормозит все ваши начинания в зародыше.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе у Львов будут складываться планы так, как вы того хотели. Вас поддержат близкие, вы встретите понимание коллег и получите благословение высших сил. Период будет плодотворным еще и потому, что к концу недели результаты ваших действий будут обозримы.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе у Дев могут сложиться неприятные обстоятельства, которые будут мешать реализовать планы. Погода, график, материальные причины не должны сбить вас с толку. Старайтесь более объективно смотреть на жизненные обстоятельства и не поддавайтесь советам перенести ваши желания на другое время.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе Весам необходимо собраться, чтобы не упустить возможности добиться еще больших карьерных высот. Не теряйте веру и оптимизма, а также не позволяйте никому испортить себе настроение. Возможно, неделя будет эмоциональной из-за усталости и желания отдохнуть.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам предстоит неделя, когда все вопросы нужно решать планомерно, не подстраиваясь под других. Как говорится, "тише едешь - дальше будешь", поэтому умерьте спешку и запаситесь терпением. Чуть больше упорства и настроя - и сможете преодолеть все препятствия.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе успешными станут те Стрельцы, которые преодолеют свою внутреннюю неуверенность и перестанут метаться из одной крайности в другую. Целеустремленность поможет вам не сломаться, когда в середине недели у вас возникнет желание отказаться от намеченных ранее планов. Не сомневайтесь в своих силах и способности завершить начатое.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам выпала масса рабочих моментов - от бумажной волокиты, сложных клиентов и принципиального руководства до надоедливых звонков и дел, которые потребуют все ваше время и нервы. Звезды предсказывают, что это испытание вы сможете выдержать и получите новый опыт, которым сможете гордиться.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи в начале недели получат уверенность в своих делах. Вы точно знаете, к чему стремитесь, поэтому звезды вам благоволят. Первые результаты ваших действий позволят добиться встречи с влиятельными людьми и обсудить совместные задачи.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбы могут попасть под влияние одного человека. Находясь рядом, этот человек может сбивать вас с толку, мешать профессиональной реализации, о чем в вскоре можете сильно пожалеть. Не становитесь мишенью для влияния посторонних сил, контролируйте финансовые вопросы и проявляйте осторожность.