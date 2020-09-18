УДАР официально выдвинул Кличко кандидатом на пост мэра Киева
Киевская городская организация партии "УДАР" выдвинула официально своего лидера, действующего мэра Киева Виталия Кличко кандидатом на должность столичного градоначальника.
Об этом написала пресс-служба УДАРа, в пятницу, 18 сентября.
Так, соответствующее решение было принято на собрании городской организации политической силы в столице. В то же время киевская организация "УДАРа" выдвинула кандидатов в депутаты Киевсовета по списку и по мажоритарным округам.
Ранее мы сообщали, что Кличко представил свою команду, с которой он намерен идти на местные выборы осенью. По словам мэра Киева, его партия пойдет на выборы самостоятельно, однако она открыта к сотрудничеству с демократическими политическими силами.
Также "Страна" писала, что столичный голова имеет наивысший рейтинг среди всех кандидатов на пост городского головы.