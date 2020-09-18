Киевская городская организация партии "УДАР" выдвинула официально своего лидера, действующего мэра Киева Виталия Кличко кандидатом на должность столичного градоначальника.

Об этом написала пресс-служба УДАРа, в пятницу, 18 сентября.

Так, соответствующее решение было принято на собрании городской организации политической силы в столице. В то же время киевская организация "УДАРа" выдвинула кандидатов в депутаты Киевсовета по списку и по мажоритарным округам.

Ранее мы сообщали, что Кличко представил свою команду, с которой он намерен идти на местные выборы осенью. По словам мэра Киева, его партия пойдет на выборы самостоятельно, однако она открыта к сотрудничеству с демократическими политическими силами.

Также "Страна" писала, что столичный голова имеет наивысший рейтинг среди всех кандидатов на пост городского головы.