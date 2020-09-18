Владелец одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк за год войны с ним НАБУ потерял больше активов, чем в Крыму и Донецке. Об этом написал сам бизнесмен в открытом письме.

18 сентября 2020 года - ровно год с момента возобновления расследования по уголовному делу против Олега Бахматюка, которое, как считает бизнесмен, было инициировано против него Богданом, Рябошапкой и Сытником.

Далее приводим текст заявление Бахматюка.

"Хочу подвести определенные итоги, поскольку этот год показал, насколько нелепой является система принятия решений антикоррупционными органами и каковы последствия этих решений для государства и для бизнеса.

Ровно год назад было восстановлено уголовное производство по VAB банку, где я был основным акционером. Данное производство расследовали все правоохранительные органы нашей страны - ГПУ, СБУ, МВД. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Законность этих решений о закрытии подтвердили решения судов различных инстанций. Речь идет о предоставлении рефинансирования НБУ для VAB банка, которое по официальным выводам ФГВФЛ и заявлениям НБУ полностью пошло на выплаты вкладчикам в период кризиса 2014 года.

Кстати, в свое время данное дело возбудили по заявлению шантажистки, которая сотрудничала с детективами НАБУ. По странному стечению обстоятельств эти же детективы ведут дело против меня. По данному факту вымогательства и шантажа со стороны этих лиц ГБР зарегистрировало уголовное производство.

1,1% доверия общества. Что не так с нашими "антикоррупционерами"

Читая сообщения украинских СМИ, мы видим очень интересную тенденцию: за прошедший год, уровень поддержки НАБУ и деятельности Сытника упал до дна. Лишь 1,1% опрошенных полностью поддерживают деятельность Сытника на этом посту.

НАБУ имеет рекордные антирейтинги в оценке работы, а уровень разочарования общества в декларируемой властью борьбе с коррупцией в государстве четко дает оценку работе этого органа и его руководителя.

Я не буду, конечно, утверждать, что именно это дело открыло глаза обществу на реальную ценность пребывания Сытника на этой должности, на красноречивую оценку украинцев эффективности деятельности НАБУ.

Но дело Писарука и Бахматюка является хорошим примером, определенным маркером того, что антикоррупционная система не работает, что она является лишь имитацией бурной деятельности отдельных чиновников и инструментом борьбы с личными или политическими врагами.

Ни Сытник, ни его глашатай Шабунин сейчас не называют фамилию другого главного фигуранта дела НАБУ - бывшего исполняющего обязанности главы НБУ Александра Писарука.

Не называют потому, что он был представителем МВФ, а ссориться с западными партнерами они боятся. Почему Писарук? НАБУ вправе открывать дела только против чиновников, поэтому без присутствия госслужащих дело против бизнесмена просто не удалось бы открыть.

Этот пример демонстрирует тотальную практику двойных стандартов, которую проводит НАБУ.

Если вспомнить другие дела, которые имели общественный резонанс, которые также не имели ни доказанных убытков, ни потерпевшей стороны, они после громких обвинений, раздутого вокруг этого хайпа были просто "слиты" НАБУ.

В чем разница между теми делами и делом против меня? Я крупный бизнесмен, но не являюсь олигархом - у меня нет ни политических партий, ни телеканалов. Им гораздо легче бороться со мной, чем с теми, кому они проигрывают не только в юридической плоскости, но и в политической и информационной.

Какие последствия для экономики страны принесла личная война Сытника против Бахматюка

Что такое агрохолдинг "Укрлендфарминг", который так интересовал Андрея Богдана? 30 тысяч рабочих мест, уплаченные только за последние три года 7,7 миллиардов налогов, 1% ВВП.

Это тысячи реализованных для местных общин социальных, инфраструктурных, культурных проектов, это поддержка творческих коллективов и детских спортивных команд. Это компания, которую я создавал с 1991 года.

Как раз тогда, когда один из основателей Центра противодействия коррупции отсиживал 10 лет за кражи, я активно развивал 1 800 объектов в 20 областях Украины. Теперь тот же ЦПК утверждает, что дело против меня никакого влияния на компанию не имеет.

Я могу понять их мотивы: люди, которые ни дня не работали руками или головой в реальном секторе экономики, не понимают, как давление на акционера компании приводит к ограничению доступа к кредитным ресурсам, ограничению финансирования проектов, решению контрагентов минимизировать свои риски при работе с компанией , которую "мочат" силовики.

На самом деле влияние есть, и его легко посчитать:

минус 9000 рабочих мест;

закрытие порядка 20 птицефабрик, комбикормовых заводов;

уменьшение налоговых выплат в бюджет на 50%

уменьшение производства готовой продукции на 30%

уменьшение финансирования социальных проектов в регионах.

Во всем мире бизнес, который генерирует реальный ВВП, поддерживается государством. У нас почему-то все наоборот.

Мы не претендуем на поддержку, мы претендуем хотя бы на то, чтобы нас услышали чиновники в высоких кабинетах и ​​оценили последствия. А последствия проявляются не только для Бахматюка и его компании, последствия проявляются для экономики Украины - это прямые уменьшения поступлений в бюджет.

Агрохолдинг "Авангард" во время российской агрессии потерял 30% мощностей. Во время личной войны Сытника со мной мы потеряли 50% мощностей компании. Вы можете сказать: пусть Бахматюк сам решает свои проблемы. Да, мы их решаем.

Обращение к премьеру и президенту не принесли никакого результата. Экономика падает, а 9 000 украинцев, оказавшихся в течение года на улице, скорее всего двинулись на заработки в пока еще открыты для нас страны, поскольку государство не создает рабочие места. И это никого в высоких кабинетах не волнует. Система уничтожает то, что может наполнять бюджет.

Что будет с Бахматюком и его компанией

Мы не знаем, как мы выйдем из этой ситуации - с частичными потерями или с полностью уничтоженной компанией. В войне системы против бизнеса чиновники этой системы не несут никаких личных потерь - теряет только бизнес.

Показателен путь, который мы прошли с моим банком "Финансовая инициатива". 5 лет мы доказывали в судах, что банк мог жить и работать, имел здоровые активы и все возможности для нормальной работы даже в условиях цейтнота - банковского кризиса 2014-2015 годов. Мы прошли все судебные инстанции. И вот есть решение Верховного Суда о том, что банк был выведен с рынка НБУ и уничтожен незаконно.

Да, мы выиграли. Но в результате у нас теперь есть полностью уничтоженный банк, полностью уничтожены активы. То есть кроме морального удовлетворения от восстановления справедливости, мы не получили ничего.

Я не хочу, чтобы апогеем борьбы чиновников против компании был полностью уничтожен мощный бизнес. Конечно, у меня есть все основания ожидать победы в европейских судах. Но не будет ли это поздно для компании, которая генерирует 1% и без того небольшого ВВП страны?

Мы не хотим потерять возможность жить и работать в Украине. Да, мы делали ошибки, но при этом мы строили экономику Украины, мы создавали рабочие места. Мы являемся частью Украины.

Не хочу быть пророком, но наша история показывает, что такая история может повториться с кем угодно в нашей стране.

Не пришло ли время для государства прекратить войны отдельных чиновников с бизнесом и сесть за стол переговоров?

Не пришло ли время услышать еще кого-то, кроме бывших коррумпированных чиновников и псевдоактивистив, которые почему-то определяют в Украине врагов народа по собственному желанию вместо следствия и судов?

Мне кажется, что "рекордный" 1,1% поддержки Сытника со стороны общества дает красноречивый ответ на эти вопросы", - пишет Олег Бахматюк.

Напомним, что 5 июня Печерский райсуд Киева признал незаконным уголовное дело против Олега Бахматюка. Он отменил прошлогоднее решение зама генпрокурора Рябошапки Виталия Касько о возобновлении следствия и обязал нынешнего генпрокурора Ирину Венедиктову закрыть его.

За восемь дней до этого другой украинский суд - Высший антикоррупционный - постановил заочно арестовать Бахматюка. Причем по тому же самому делу.

Ранее мы разбирались, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.