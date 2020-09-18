Вице-премьер Алексей Резников призвал парламент изменить постановление о местных выборах в части Донбасса, чтобы запустить переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе.

Об этом Резников заявил в ходе "Часа вопросов" к правительству в Раде 18 сентября.

"Будет понятно, если парламент Украины не захочет делать изменения именно в этом постановлении, потому что никому не нравятся ультимативные условия, особенно со стороны страны-агрессора. Но если парламент сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной Минского процесса как безальтернативной площадки переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней - такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и ОБСЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в ТКГ", - заявил Резников.

Резников уточнил, что после местных выборов это постановление "все равно исчезнет".

"Чисто технически отдельные его (постановления Рады о выборах - Ред.) положения преждевременны. Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. По большей части переговорный процесс заблокирован. Например, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около ста наших пленных", - сказал вице-премьер.

Отметим, в постановлении о местных выборах, принятом Радой 15 июля, говорится о том, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса будут проводиться только после передачи контроля над границей. Российская сторона неоднократно заявляла, что документ в этой части противоречит Минским соглашениям.

Напомним, также Алексей Резников заявил, что особого статуса Донбасса в Конституции не будет.

Кроме того, сообщалось, что Резников готовит для Донбасса "закон о коллаборантах".