Пленум Верховного Суда просит Конституционный Суд официально разъяснить часть первую ст. 105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента Владимира Зеленского к административной ответственности.

Речь идет об инциденте, кода Зеленский во время прогулки по Хмельницкому выпил кофе в помещении кафе, несмотря на то, что заведения общепита в то время не могли принимать посетителей из-за карантина.

Об этом со ссылкой на постановление Верховного Суда сообщает "Интерфакс-Украина", в пятницу, 18 сентября.

"За направление Конституционного представления проголосовали 144 судьи, присутствующих на пленуме, двое судей были против", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полиция оштрафовала Зеленского и еще пять человек за посещение кофейни.

После чего в Нацполиции сообщили, что материалы о данном нарушении карантина переданы в суд. Однако Хмельницкий суд не стал штрафовать Зеленского, а передал дело выше по инстанции.

Однако президент заявлял, что решил заплатить штраф за распитие кофе, независимо от решения суда.