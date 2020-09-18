Вице-премьер Алексей Резников заявил, что в Кабмине разрабатывают "закон об ответственности", по которому будут сажать коллаборантов на Донбассе.

"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть - это создание механизмов переходного правосудия", - заявил он на "Часе вопросов" к правительству в Раде 18 сентября.

По его словам, в него входят компенсации жертвам агрессии, а также принятие "закона об ответственности".

"Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто ни в коем случае и кто должен нести наказание по полной", - сказал Резников.

Он заявил, что Министерство реинтеграции предложит Раде пакет законов о переходном периоде.

Отметим, что Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников столкновений на Донбассе, без исключений.

Напомним, также в ходе выступления в Раде Резников заявил, что реинтеграции Донбасса после окончания войны не будет.

Также мы писали, что, по словам Резникова, особого статуса Донбасса в Конституции не будет.