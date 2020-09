В следующем году, в августе, выйдет биографическая книга под названием "The Beatles: Get Back" о работе музыкантов легендарной рок-группы The Beatles над их последним альбомом "Let It Be".

Об этом сообщает The Guardian.

Так, книга станет первой за 20 лет официальной биографической книгой The Beatles. Ее название "Get Back" было первоначальным названием альбома "Let It Be". Однако музыканты решили изменить ближе к его релизу в 1970 году.

Предисловие для книги напишет британский писатель Ханиф Курейши. "Get Back" будет выпущена вместе с одноимённым документальным фильмом режиссера Питера Джексона. 240-страничное издание в твёрдой обложке будет включать в себя стенограммы разговоров со студийных сессий звукозаписи, фотографии Итана А. Расселла и Линды Маккартни, а также вступительное слово от Питера Джексона. Дата выхода книги запланирована на 31 августа 2021 года.

Ранее мир увидел книгу "The Beatles Anthology" с воспоминаниями участников группы. Она вышла в 2000 году.

Отметим, группа The Beatles была основана в 1960 году. Группа просуществовала до 1970 года. После распада коллектива музыканты начали сольные карьеры.

