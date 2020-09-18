Вице-премьер Алексей Резников заявил, что после окончания войны на Донбассе реинтеграции региона не произойдет. Он уточнил, что на это нужно минимум 25 лет.

"Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не состоится сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не совпадут по времени. Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, которая не порвет страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция будет длиться одно поколение", - заявил вице-премьер, выступая сегодня, 18 сентября, в Раде на "Часе вопросов" к правительству.

Резников так же сравнил Украину с нацистской Германией, которую после Второй мировой войны разделили на две части - ФРГ и ГДР - и заявил, что восточные немцы все еще отличаются от западных.

Ранее "Страна" рассказывала о плане Банковой по заморозке конфликта на Донбассе без его реинтеграции. Детальнее об этом - в материале "Донбасс и НАТО. Зачем у Зе готовят опрос украинцев в день выборов и что именно хотят спросить".

Так же мы рассказывали, что в Кремле подтвердили встречу "Нормандской четверки" в обозримом будущем, но с одной загвоздкой.