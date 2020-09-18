Утром в пятницу, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сейчас глава государства находится в пгт Ланчин, который пострадал от наводнения минувшим летом. Зеленский ознакомится с ходом работ по восстановлению инфраструктуры населенного пункта.

Кроме того, сегодня Зеленский проверит работу объектов, капитальный ремонт которых был осуществлен в рамках национальной программы "Большая стройка".

Также запланировано участие Владимира Зеленского в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года.

Напомним, "Страна" писала о том, как прошел визит Зе во Львов в день ввода советских войск.

Также мы сообщали о том, как Зеленский в Одессе поехал инспектировать порт, а его сопровождал кортеж из 9 авто.