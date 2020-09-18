Вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил, что особого статуса Донбасса в Конституции Украины не будет.

Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Верховной Рады в ходе "Часа вопросов к правительству" (во время которого слушался отчет о работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе).

"Президент (Владимир Зеленский - Ред.) на встрече лидеров стран "Нормандского формата" в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины касаемо включения туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено", - сказал Резников.

Отметим, что обязательство внести особый статус Донбасса в Конституцию Украина взяла на себя, подписав Минские соглашения.

Напомним, в середине июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет рассматривать вариант изменения Конституции страны для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Так же мы писали, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин рассказал о возможном компромиссе, который может привести к миру в Украине.

По его словам, если Украина согласится с требованием России и непризнанных "республик" о всеобщей амнистии, то они в свою очередь откажутся от требования менять Конституцию для получения особого статуса.