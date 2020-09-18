Англоязычная статья про столицу Украины в "Википедии" теперь называется не Kiev, а Kyiv.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ОО "Викимедиа Украина".

"Статья о Киеве появилась в англоязычном разделе "Википедии" в феврале 2002 года. Все это время она носила название Kiev, то есть базировалась на транслитерации русскоязычного именования Киева. Многолетние обсуждения и предложения переименовать статью не давали результата, поскольку большинство авторитетных англоязычных источников использовали вариант "Kiev", - сказано в сообщении.

Поясняется, что "Википедия" обычно отображает вариант, который больше всего распространен в источниках. Но в последние годы все больше официальных ресурсов, авторитетных СМИ и других источников переходят на форму "Kyiv".

"Поэтому вчера (16 сентября - Ред.), после длительного обсуждения, сообщество английской "Википедии" решило, что пришло время зафиксировать новую норму и переименовать статью", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июне в МИД похвастались, что Facebook теперь пишет Kyiv вместо Kiev.

Также мы писали, что в The New York Times еще с осени 2019 года решили писать латиницей Kyiv вместо Kiev.