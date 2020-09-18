Более 500 хасидов, которые направлялись в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана через белорусско-украинскую границу покидают нейтральную полосу и возвращаются обратно в Беларусь.

Об этом со ссылкой на пограничников республики сообщает агентство РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

По их информации, 570 хасидов в настоящее время организованно покидают нейтральную полосу на украинской границе. Также указывается, что они уезжают вглубь Беларуси.

Напомним, Израиль призвал застрявших в Беларуси паломников-хасидов вернуться на родину. При этом, по белорусским данным, это более 2 тысяч человек.

Также мы сообщали, что вчера, 17 сентября, Украина отказалась впускать в страну хасидов, а Израиль поддержал это решение.

А ранее показывали видео, как застрявшие в Беларуси хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили в Умань.