В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 291 человека. Восемь пациентов с Covid-19 скончались.

Об этом 18 сентября в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Киеве зафиксировано уже 18 740 случаев коронавируса (+291 за сутки). Из них 304 оказались летальными (+8). Выздоровели уже 5 742 пациента с Covid-19 (+141).

Среди новых заразившихся: 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 61, в Днепровском районе - 40. А также 39 случаев в Дарницком районе.

Напомним, в Украине 18 сентября число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 3 228 человек.

Также мы писали, что в Украине Covid-19 косит ВИП-ряды: нардеп Нагорняк и певица Камалия с семьей заболела коронавирусом.