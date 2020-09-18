Правоохранители за минувшие сутки зарегистрировали еще два уголовных производства по факту нарушений избирательного процесса местных выборов в Украине. Всего с 5 сентября открыто 34 таких дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook, в пятницу, 18 сентября.

По информации МВД, за минувшие сутки в полицию поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего их зафиксировано в Днепропетровской - 6, в Донецкой, Киевской и Херсонской - по 3, в Луганской и Полтавской- по два, и по одному в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве.

Всего же с 5 сентября, когда начался избирательный процесс местных выборов, Национальная полиция по всей Украине зарегистрировала 330 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса.

Также зафиксировано 34 уголовных правонарушения: 19 из них связанны с нарушением избирательного законодательства, 15 - с избирательным процессом.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. "Страна" подробно разбиралась, по каким именно правилам они будут проходить.

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