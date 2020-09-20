В воскресенье, 20 сентября, наступает 4-й лунный день в Скорпионе, когда хорошо мириться после ссор, создавать крепкую семью, заниматься благотворительностью и прощать обиды.

Воскресенье замечательно подходит, чтобы провести время с семьей, послушать любимую музыку, посетить выставку. Звезды также советуют уделить время романтическим проявлениям и любовным отношениям.

Также читателям будет интересен гороскоп на сентябрь 2020 года, который обещает подарки судьбы для Тельцов и успех во всех направлениях для Водолеев.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам важно оставаться собой в любой ситуации. У вас появится возможность исправить ошибки и улучшить отношения с родными благодаря положительному влиянию планет. Признавайтесь в любви своей второй половинке, не бойтесь новых знакомств и становитесь человеком, рядом с которым счастливым будет всё ваше окружение.

Телец (21.04 - 20.05)

Избежать неудач Тельцам поможет самоконтроль в сфере финансовых расходов, активности и отдыха. Этот лунный день лучше всего подходит, чтобы проанализировать существующие взаимоотношения с противоположным полом. Задумайтесь о том, нет ли в вашем окружении лиц, которые мешают вам в утверждении собственных проектов и идей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы, вы никогда не задумывались, насколько зыбкими в жизни являются понятия дружбы, любви, счастья? Один неверный шаг может привести к конфликту. Звезды советуют вам не копить в себе обиды, откровенно говорить о том, что вам нравится и том, что доставляет неудобства. Поверьте, близкие и любящие вас люди оценят вашу искренность.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня у Раков есть шанс разрешить все неурядицы и сблизиться со своим партнером. Впредь постарайтесь не усугублять отношения ревностью и недоверием, чтобы не оттолкнуть любимого человека, который действительно хочет быть рядом с вами. Одиноких представителей знака ждут приятные и радостные сюрпризы.

Лев (23.07 - 23.08)

Постарайтесь отодвинуть на второй план такие черты своего характера, как категоричность и требовательность. Направляйте энергию на то, чтобы поддержать близких. Сегодня вы сможете заряжать родных оптимизмом и выводить из хандры тех, кто находится в депрессии. Получайте от событий дня пользу и удовольствие.

Дева (24.08 - 23.09)

Эта была хорошая неделя для Дев. Она принесла больше любви и нежности во взаимоотношения с любимыми людьми. Вы могли увлечься искусством или изобразительным творчеством. Продолжайте реализовывать ваши идеи - так вы не только самовыражаетесь, но и находите спокойствие и умиротворенность в привычных вещах.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы к своему удивлению могут получить много романтики и чувственности от своего любимого человека. Ваши отношения еще больше укрепятся, если вы позволите откровенные разговоры, поделитесь сомнениями и планами на будущее со своим избранником. Одиноким Весам день может принести новое знакомство и веселье.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпиона в отношениях дома и на работе стабильность бывает все чаще и зависит в основном от вас самих. Чтобы разворошить в любимых застоявшиеся чувства, вам стоит приложить усилия для поддержания пылающего огня страсти. Ваша инициатива - будь-то романтический вечер или приятный подарок любимому - оживит атмосферу между вами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы излучают сегодня запредельное обаяние, которое заставляет всех представителей противоположного пола воспылать к вам чувствами. Только от вашего решения зависит, смогут ли ваши отношения выйти на более высокий уровень или же вы предпочтете повременить с этим. Одинокие Стрельцы могут познакомиться с достойным человеком, с которым в дальнейшем можно построить счастливое будущее.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги будут чересчур чувствительны к обстановке дома. Вам захочется сделать отношения с близкими более теплыми, а атмосферу в доме - уютной. В этом вам помогут новые домашние атрибуты: спокойный свет торшера, постельное белье, романтическая музыка. Однако будьте внимательными - период не очень удачный для нового романа или начала бизнеса.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ожидает проверка отношений на прочность, а одиноким представителям знака нужно преодолеть сомнения и открыться другим людям. Позвольте себе начать первым разговор с понравившимся человеком, будьте приветливы и просто радуйтесь жизни. Всё хорошее притягивается на добрые дела, улыбку и ваше приподнятое настроение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня можно запланировать непродолжительную поездку или отдых с любимым человеком. Так вы сможете сохранить равновесие и доверительное расположение друг к другу. Старайтесь не забегать вперед и не слишком откровенничать на тему семейной жизни. Присмотритесь к своему избраннику и сделайте честные выводы о нем.