YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь взял интервью у Степана Путилы, создателя Telegram-канала Nexta - главного источника информации о протестах в Беларуси, через который происходит в том числе координация митингующих.

Интервью опубликовано 18 сентября на YouTube-канале Дудя.

Для того, чтобы пообщаться со Степаном Путилой, Юрий Дудь съездил в Варшаву. Создатель главного протестного Telegram-канала Беларуси рассказал о сотрудниках и заработке Nexta, личном отношении к младшему сыну Лукашенко Николаю и члену Координационного совета Марии Колесниковой и том, опубликует ли канал видео с компроматом на Светлану Тихановскую, если оно вдруг где-то появится.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Телеграм-канал Nexta управляет протестами в Минске и кто за ним стоит.

Также мы сообщали, что на основателя популярных оппозиционных Телеграм-каналов Nexta и Nexta Live завели уголовное дело в Беларуси. Его подозревают в организации массовых беспорядков. По статье, которую ведут белорусские следователи, Путило грозит до 15 лет лишения свободы.