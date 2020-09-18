По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, на украинско-белорусской границе работают шесть пунктов пропуска. Усиления со стороны белорусской погранслужбы не наблюдается.

Об этом со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко пишет УНН.

"На данный момент мы не наблюдаем увеличения количества личного состава и движения большого количества техники, или же увеличения количества пограничных нарядов", - сказал Демченко.

По его словам, работают все шесть пунктов пропуска. Границу пока нельзя пересечь в "Новых Ярловичах" - из-за ситуации с паломниками-хасидами. Они, по данным Демченко, до сих пор находятся там, их порядка тысячи человек.

Напомним, 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что вынужден закрыть границу с Польшей и Литвой и усилить - с Украиной.

Впрочем, в МВД Литвы после этого объявили, что движение через границу с Беларусью идет в обычном порядке.