Минздрав показал данные распространения коронавируса по областям Украины на 18 сентября
В Минздраве показали, сколько украинцев в разных регионах страны продолжают болеть коронавирусом по состоянию на 18 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 228 человека, излечилось 1 573 пациентов и скончалось 68.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
Статистика распространения Сovid-19 на 18 сентября
- Винницкая область - 5 114 случаев;
- Волынская область - 6 689 случаев;
- Днепропетровская область - 3 765 случаев;
- Донецкая область - 2 313 случаев;
- Житомирская область - 4 774 случая;
- Закарпатская область - 9 031 случай;
- Запорожская область - 2 748 случаев;
- Ивано-Франковская область - 12 031 случай;
- Кировоградская область - 967 случаев;
- г. Киев - 18 740 случаев;
- Киевская область - 7 476 случаев;
- Львовская область - 17 869 случаев;
- Луганская область - 706 случаев;
- Николаевская область - 2 320 случаев;
- Одесская область - 10 924 случаи;
- Полтавская область - 1 390 случаев;
- Ровенская область - 10 917 случаев;
- Сумская область - 2 807 случаев;
- Тернопольская область - 10 705 случаев;
- Харьковская область - 14 264 случаев;
- Херсонская область - 766 случаев;
- Хмельницкая область - 4 339 случая;
- Черновицкая область - 12 793 случая;
- Черкасская область - 2 891 случай;
- Черниговская область - 3 133 случая.
Напомним, Кабинет министров Украины 16 сентября на заседании изменил правила введения карантина: порог заболеваемости для "красной" коронавирусной зоны увеличен более чем вдвое.
Напомним, накануне Минздрав Украины обновил и расширил протокол лечения коронавируса.