В Минздраве показали, сколько украинцев в разных регионах страны продолжают болеть коронавирусом по состоянию на 18 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 228 человека, излечилось 1 573 пациентов и скончалось 68.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.



Статистика распространения Сovid-19 на 18 сентября

Винницкая область - 5 114 случаев;





Волынская область - 6 689 случаев;





Днепропетровская область - 3 765 случаев;





Донецкая область - 2 313 случаев;





Житомирская область - 4 774 случая;





Закарпатская область - 9 031 случай;





Запорожская область - 2 748 случаев;





Ивано-Франковская область - 12 031 случай;





Кировоградская область - 967 случаев;





г. Киев - 18 740 случаев;





Киевская область - 7 476 случаев;





Львовская область - 17 869 случаев;





Луганская область - 706 случаев;





Николаевская область - 2 320 случаев;





Одесская область - 10 924 случаи;





Полтавская область - 1 390 случаев;





Ровенская область - 10 917 случаев;





Сумская область - 2 807 случаев;





Тернопольская область - 10 705 случаев;





Харьковская область - 14 264 случаев;





Херсонская область - 766 случаев;





Хмельницкая область - 4 339 случая;





Черновицкая область - 12 793 случая;





Черкасская область - 2 891 случай;





Черниговская область - 3 133 случая.





Напомним, Кабинет министров Украины 16 сентября на заседании изменил правила введения карантина: порог заболеваемости для "красной" коронавирусной зоны увеличен более чем вдвое.

Напомним, накануне Минздрав Украины обновил и расширил протокол лечения коронавируса.