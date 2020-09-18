В Украине коронавирусом болеют уже 169 472 человека. Фото: "Страна"

В Минздраве показали, сколько украинцев в разных регионах страны продолжают болеть коронавирусом по состоянию на 18 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 228 человека, излечилось 1 573 пациентов и скончалось 68.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Статистика распространения Сovid-19 на 18 сентября

  • Винницкая область - 5 114 случаев;

  • Волынская область - 6 689 случаев;

  • Днепропетровская область - 3 765 случаев;

  • Донецкая область - 2 313 случаев;

  • Житомирская область - 4 774 случая;

  • Закарпатская область - 9 031 случай;

  • Запорожская область - 2 748 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 12 031 случай;

  • Кировоградская область - 967 случаев;

  • г. Киев - 18 740 случаев;

  • Киевская область - 7 476 случаев;

  • Львовская область - 17 869 случаев;

  • Луганская область - 706 случаев;

  • Николаевская область - 2 320 случаев;

  • Одесская область - 10 924 случаи;

  • Полтавская область - 1 390 случаев;

  • Ровенская область - 10 917 случаев;

  • Сумская область - 2 807 случаев;

  • Тернопольская область - 10 705 случаев;

  • Харьковская область - 14 264 случаев;

  • Херсонская область - 766 случаев;

  • Хмельницкая область - 4 339 случая;

  • Черновицкая область - 12 793 случая;

  • Черкасская область - 2 891 случай;

  • Черниговская область - 3 133 случая.

Данные по Covid-19 на 18 сентября

Напомним, Кабинет министров Украины 16 сентября на заседании изменил правила введения карантина: порог заболеваемости для "красной" коронавирусной зоны увеличен более чем вдвое. 

Напомним, накануне Минздрав Украины обновил и расширил протокол лечения коронавируса.

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