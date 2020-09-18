Представителям и близким российского оппозиционера Алексея Навального стоит подумать о возможном роковом стечении обстоятельств после вывоза бутылки со следами яда "Новичок" из отеля Томска за пределы России. Если эта бутылка действительно содержала отравляющее вещество, им может грозить до семи лет колонии.

Об этом со ссылкой на главу коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александра Грибакова сообщает агенство РИА "Новости".

Отмечается, что найденную бутылку с водой якобы со следами "Новичка" увезли из номера томской гостиницы и доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального. По некоторой информации, вывезти ее могла соратница политика Мария Певчих, которая сопровождала политика в поездке по Сибири.

Так, Грибаков утверждает, что за незаконное перемещение через границу отравляющих веществ близким политика может грозить до семи лет лишения свободы по статье 226.1 Уголовного кодекса России.

"Если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества. О какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников", - сказал он.

Но при этом Грибаков добавил, что не понимает, почему такое важное доказательство вывезли из РФ. "Если эта бутылка действительно содержала отравляющее вещество, если она действительно вывезена за пределы Российской Федерации, то странной представляется ситуация, когда важнейшее доказательство было вывезено за пределы страны", - сказал адвокат.

Напомним, вчера в Instagram Навального появилось заявление, что "Новичок", которым вероятно отравили Навального нашли на бутылках из номера томской гостиницы.

Также мы писали, что независимые лаборатории Франции и Швеции, вслед за немецкими экспертами, пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".