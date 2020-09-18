Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса, расширяя схему использования лекарственных средств. В числе основных изменений - расширенное использование глюкокортикоидов и определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, - заявил глава Минздрава. - Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами".

Степанов про утверждение нового протокола - Таймкод - 6:15

В протокол так же внесены новые подходы к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств, полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных.

Ранее Минздрав исключил из протокола лечения больных коронавирусом два препарата: "Лопинавир" и "Ритонавир". Также был пересмотрен протокол использования гидроксихлорохина.

Как сообщала "Страна", в список разрешенных лекарств для лечения коронавируса попал дексаметазон, который ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно.