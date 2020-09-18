Бывшая американская модель Эми Доррис заявила о том, что президент США Дональд Трамп изнасиловал ее на Открытом чемпионате США по теннису в 1997 году.

Об этом она рассказала в интервью The Guardian, соответствующая аудиозапись обнародована на сайте издания.

Так, Доррис в то время было 24 года. Американская модель подробно описала предполагаемое действия американского лидера. Она рассказала, что пришла на мероприятие вместе со своим парнем, который был другом будущего президента. По ее словам, в какой-то момент она отошла в уборную, а при выходе столкнулась с Трампом. После короткой беседы он начал обнимать и целовать Доррис.

"Я не могла вырваться из его объятий. Он просто засунул свой язык мне в горло, и я оттолкнула его", - поделилась экс-модель.

Она добавила, что решила выступить после того, как несколько других женщин выдвинули подобные обвинения против президента США.

"Моим дочерям скоро исполнится 13 лет и я хочу, чтобы они знали, что никому непозволительно делать с вами то, чего вы не хотите. Я хочу, чтобы они увидели, что я не молчу, что я противостояла кому-то, кто сделал что-то недопустимое", - добавила Доррис.

Адвокаты Трампа отрицают, что он когда-либо оскорблял или вел себя ненадлежащим образом по отношению к Доррис.

Ранее мы писали, что Тара Рид, бывшая помощница экс-вице-президента США Джо Байдена обвинила его в изнасиловании.

Также сообщали, что экс-министра Великобритании задержали. Его подозревают в изнасиловании коллеги.