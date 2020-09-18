Около десяти мировых лидеров стали лауреатами Шнобелевской премии за меры по борьбе с коронавирусом: "антиприз" Гарвардского университета в США присудили в числе прочих президенту Бразилии Жаиру Болсонару, президенту США Дональду Трампу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту РФ Владимиру Путину и президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Их наградили за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Об этом сообщает сайт конкурса.

Также лауреатами Шнобелевской премии-2020 стали премьер Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Индии Нарендре Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Эти руководители удостоились шуточной премии, "за использование пандемии Covid-19, которая показала миру, что политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи". Наградой для лауреатов премии стал склеенный из листов бумаги куб и копия банкноты в 10 трлн зимбабвийских долларов.

Шнобелевская премия стала второй для Александра Лукашенко. В 2013 году президенту Беларуси уже присуждалась антинаграда за то, что он запретил публичные аплодисменты. А белорусская государственная милиция тогда отметилась за арест однорукого человека, нарушившего этот запрет.

Напомним, в 2018 году Шнобелевские премии вручили за калорийность мяса человека, вкус вина с мухами и колоноскопию своими руками.

А год назад антинаграды получили за магнитных тараканов, кубические испражнения вомбатов и денежные инкубаторов для бактерий.