В пятницу, 18 сентября, Верховная Рада Украины соберется на очередное пленарное заседание. На нем народным депутатам представят проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", о котором уже ранее сообщалось. Также в Раде пройдет "Час вопросов" к правительству, на котором заслушают отчет о работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом свидетельствует повестка дня парламента Украины на 18 сентября.

На повестке дня так же и законопроекты о рынке природного газа, по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Во втором чтении парламент рассмотрит правила уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками, ограничения оборота пластиковых пакетов на территории Украины и имплементацию положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Кроме того, в повестке дня ряд ратификационных законов.

Напомним, на вчерашнем заседании, 17 сентября, Рада решила вернуть родителям новорожденных единовременные пособия - так называемые "Пакеты малыша".

Также в Украине узаконили интернет-аптеки и почтовую доставку лекарств с помощью розничной торговли. Соответствующий проект закона приняли парламентарии в целом.