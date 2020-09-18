Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет лично выступать с речью в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 22 сентября и пройдет впервые в онлайн-формате.

Об этом cо ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Медоуза сообщает агенство РИА "Новости" сегодня утром, 18 сентября.

Так, Дональд Трамп не приедет на Генеральную ассамблею ООН. По словам Медоуза, американский лидер обратится к ООН удаленно из Белого дома.

Напомним, Генассамблея начнет работу 22 сентября. Дебаты высокого уровня запланированы на 22, 26 и 29 сентября.

Ожидаются выступления в общей сложности 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 министров иностранных дел, вице-премьера, вице-президента и двух временных поверенных.

Известно, что по видеосвязи запланировано также выступление президента РФ Владимира Путина, который в последний раз выступал на Генассамблее пять лет назад.

Также удаленно на Генассамблее ООН выступит и президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября.