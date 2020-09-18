Киевский инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему при заражении Covid-19 не у всех больных бывает высокая температура. По словам медика, это связанно с нехарактерным ответом иммунной системы и особенностями организма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Дубровского обычно при инфекции температура тела должна повышаться и это является нормальным. Если это длится несколько дней никаких антибиотиков принимать не нужно.

"Лихорадка при Covid-19 - нормальная реакция организма на заражение. Это правильно, хорошо. И говорит о том, что иммунитет делает свою работу", - сообщил медик.

Он добавил, что если у пациента при коронавирусе отсутствует жар, это связано с особенностями организма.

"Некоторым нужно больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус. Такой взгляд на проблему частично объясняет, почему многие болеют так легко и практически незаметно. Иммунитет у каждого разный. И кто-то справится с вирусом быстрее, кто-то медленнее. Но вопросы иммунного ответа на SARS-COV-2 остаются еще дискуссионными", - поделился врач.

Также инфекционист добавил, что коронавирус - не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Ранее мы писали, какие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в первую очередь, это лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Также сообщали, почему у многих украинцев коронавирус протекает бессимптомно.