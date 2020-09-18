В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, зафиксировано 3 228 новых случаев заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 169 472 человека. Вчера, 17 сентября, в Украине было зафиксировано 3 584 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 166 244.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 468 пациентов с этим диагнозом (+ 68 за сутки). Выздоровели уже 75 486 жителей страны (+ 1 573). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 90 518 человек (+ 1 587 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что в Украине Covid-19 косит даже ВИП-персон. Нардеп Нагорняк и певица Камалия с семьей заболела коронавирусом.

Между тем из-за коронавируса в Полтаве пять учебных заведений ушли на дистанционное обучение.

Также писали, что у четырех рвущихся в Украину хасидов на границе обнаружили коронавирус.